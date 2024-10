A bordo di uno scooter senza patente e con un cacciavite nascosto: denunciato (Di lunedì 21 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per ricettazione, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e porto di armi o oggetti atti a offendere.I Carabinieri Pisatoday.it - A bordo di uno scooter senza patente e con un cacciavite nascosto: denunciato Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hannoin stato di libertà un uomo per ricettazione, guida, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e porto di armi o oggetti atti a offendere.I Carabinieri

