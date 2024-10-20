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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 08 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 08:30 (Di domenica 20 ottobre 2024) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 8.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APPENA RISOLTI I DUE INCIDENTI SULLA STRADA STATALE CASILINA ALL’ALTEZZA DI COLONNA E SU VIA CRISOTOFORO COLOMBO IN PROISSIMITA’ DI MEZZOCAMMINO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. METRO C, PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SINO AL COLOSSEO, FINO AL 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI È SOSTITUITO DA BUS.  INFINE, GLI EVENTI NELLA CAPITALE IN CORSO DA QUESTA MATTINA LA MEZZA MARATONA DI Roma CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DEI CERCHI, VIA CAVOUR E VIA DEGLI ANNIBALDI.
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