Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 08:30

(Di domenica 20 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 8.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPPENA RISOLTI I DUE INCIDENTI SULLA STRADA STATALE CASILINA ALL’ALTEZZA DI COLONNA E SU VIA CRISOTOFORO COLOMBO IN PROISSIMITA’ DI MEZZOCAMMINO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. METRO C, PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SINO AL COLOSSEO, FINO AL 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI È SOSTITUITO DA BUS. INFINE, GLI EVENTI NELLA CAPITALE IN CORSO DA QUESTA MATTINA LA MEZZA MARATONA DICHIUSE AL TRAFFICO VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DEI CERCHI, VIA CAVOUR E VIA DEGLI ANNIBALDI.