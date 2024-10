Uomo ucciso a coltellate davanti alla stazione di Verona (Di domenica 20 ottobre 2024) Omicidio davanti alla stazione di Porta Nuova a Verona: un Uomo è stato ucciso, sembra a coltellate. L'intera zona è transennata dalle forze dell'ordine, presenti in massa. Quotidiano.net - Uomo ucciso a coltellate davanti alla stazione di Verona Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Omicidiodi Porta Nuova a: unè stato, sembra a. L'intera zona è transennata dalle forze dell'ordine, presenti in massa.

Napoli - uomo ucciso a colpi di pistola - 21. L'uomo è morto poco dopo il ricovero. . 22 Un pregiudicato di 43 anni è stato ucciso a Napoli. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e il luogo della sparatoria avvenuta nel quartiere Ponticelli, da tempo al centro di faide tra clan. Il prefetto ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo nella zona. (Televideo.rai.it)

