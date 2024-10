Una mail smaschera le toghe rosse: “Meloni più pericolosa di Berlusconi, porre rimedio”. FdI: sconcertante (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgia Meloni è diventata il nemico numero uno delle toghe rosse. E questo appare evidente da tempo: a rendere plastica la dimensione dell’offensiva è Il Tempo, che svela una mail che sembra una vera e propria dichiarazione di guerra. Come rivela Rita Cavallaro, autrice dello scoop: a scrivere la mail, alle 18.32 di ieri, a una nutrita mailing list di giudici schierati, è il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, una delle voci più autorevoli della corrente dem della magistratura. La mail choc della toga rossa Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, nell’articolo dal titolo “La mail choc della toga rossa” racconta di quanto sarebbe stato scritto dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello riportando i virgolettati di una e-mail. Secoloditalia.it - Una mail smaschera le toghe rosse: “Meloni più pericolosa di Berlusconi, porre rimedio”. FdI: sconcertante Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgiaè diventata il nemico numero uno delle. E questo appare evidente da tempo: a rendere plastica la dimensione dell’offensiva è Il Tempo, che svela unache sembra una vera e propria dichiarazione di guerra. Come rivela Rita Cavallaro, autrice dello scoop: a scrivere la, alle 18.32 di ieri, a una nutritaing list di giudici schierati, è il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, una delle voci più autorevoli della corrente dem della magistratura. Lachoc della toga rossa Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, nell’articolo dal titolo “Lachoc della toga rossa” racconta di quanto sarebbe stato scritto dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello riportando i virgolettati di una e-

