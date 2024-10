Un Regno «unito» con l'Islam (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni dichiara che l’Islam e la sua legge, la Sharia, non sono compatibili con la cultura del Paese ed europea. I governi svedese, olandese, tedesco e altri si avvicinano alle posizioni intransigenti di Polonia e Ungheria, in una tendenza generale di opposizione alle istanze integraliste. Ma in Gran Bretagna si sta verificando il contrario: il nuovo governo laburista sta cedendo a una progressiva Islamizzazione. Il sindaco musulmano di Londra, Sadiq Khan, anch’egli laburista, è stato eletto per tre volte. Non è che l’esempio più famoso. Altri grandi centri hanno, o hanno avuto, sindaci di fede Islamica della stessa parte politica: Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham e Rochdale. Proprio a Birmingham - circa 1,2 milioni di abitanti - il 30 per cento è musulmano (dati 2021). Panorama.it - Un Regno «unito» con l'Islam Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni dichiara che l’e la sua legge, la Sharia, non sono compatibili con la cultura del Paese ed europea. I governi svedese, olandese, tedesco e altri si avvicinano alle posizioni intransigenti di Polonia e Ungheria, in una tendenza generale di opposizione alle istanze integraliste. Ma in Gran Bretagna si sta verificando il contrario: il nuovo governo laburista sta cedendo a una progressivaizzazione. Il sindaco musulmano di Londra, Sadiq Khan, anch’egli laburista, è stato eletto per tre volte. Non è che l’esempio più famoso. Altri grandi centri hanno, o hanno avuto, sindaci di fedeica della stessa parte politica: Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham e Rochdale. Proprio a Birmingham - circa 1,2 milioni di abitanti - il 30 per cento è musulmano (dati 2021).

