Superbike, Razgatlioglu vince davanti a Bulega la Gara-2 di Jerez, interrotta da bandiera rossa (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Mondiale 2024 di Superbike è giunto a compimento con la seconda Gara di Jerez de la Frontera. Non c'era più niente in palio, poiché Toprak Razgatlioglu aveva già matematicamente vinto il titolo sabato pomeriggio. Come se non bastasse il trionfo del turco della Bmw fra i piloti, la Ducati e il Team Aruba Racing avevano a loro volta chiuso i conti relativamente alla classifica costruttori e a quella squadre. Insomma, Gara-II ha rappresentato una sorta di festa di fine anno, nella quale tutti hanno potuto correre a briglia sciolta, godendosi il momento. Tutto secondo copione alla partenza, dove Nicolò Bulega (Ducati Aruba) è scattato in maniera ideale, ponendosi al comando davanti a Toprak Razgatlioglu (Bmw). Il turco ha superato l'italiano al terzo giro, mettendosi a dettare il ritmo.

