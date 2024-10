Sinwar in un tunnel a Gaza con moglie, figli e scorte di provviste la notte prima del 7 ottobre, il VIDEO diffuso dall'Idf (Di domenica 20 ottobre 2024) Sinwar con l'aiuto della moglie e dei figli stava trasportando provviste di cibo nel tunnel di Gaza la notte prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, precisamente il 6 ottobre 2023 L'esercito israeliano ha diffuso un VIDEO in cui Yahya Sinwar, il defunto capo di Hamas, si trovava con la sua Ilgiornaleditalia.it - Sinwar in un tunnel a Gaza con moglie, figli e scorte di provviste la notte prima del 7 ottobre, il VIDEO diffuso dall'Idf Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024)con l'aiuto dellae deistava trasportandodi cibo neldiladell'attacco di Hamas del 7, precisamente il 62023 L'esercito israeliano haunin cui Yahya, il defunto capo di Hamas, si trovava con la sua

Sinwar - eccolo la notte prima del 7 ottobre : il video pubblicato da Idf - si rifornirono di cibo, acqua, cuscini, una televisione e altre provviste per una lunga permanenza". "Ore prima del massacro, Sinwar pensava solo a sé stesso e alla sua famiglia mentre inviava i terroristi per il brutale attacco", ha aggiunto Hagari. "Anche alla vigilia del brutale massacro, Sinwar era impegnato per la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia", ha detto il portavoce ... (Liberoquotidiano.it)

L’ultima notte di Yahya Sinwar prima del 7 ottobre : la discesa nel tunnel con cuscini e tv prima del massacro – Il video - Un lusso che la gente di Gaza non aveva, perché Sinwar ha sempre messo se stesso, il suo denaro e i terroristi di Hamas prima della gente di Gaza», ha commentato gelidamente le immagini il portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Poi pure una signora con velo e borsa nera a tracolla: la moglie dell’architetto della trafe. (Open.online)

