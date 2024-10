Scuola: perché scegliere un percorso bilingue (Di domenica 20 ottobre 2024) Crescere bilingui è un’opportunità che non solo potenzia le capacità cognitive e il senso critico dell’individuo, ma che garantisce una crescita emotiva, sociale e personale che dischiuderà maggiori opportunità di studio e di lavoro. Non solo: numerosi studi hanno dimostrato che l’apprendimento Milanotoday.it - Scuola: perché scegliere un percorso bilingue Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Crescere bilingui è un’opportunità che non solo potenzia le capacità cognitive e il senso critico dell’individuo, ma che garantisce una crescita emotiva, sociale e personale che dischiuderà maggiori opportunità di studio e di lavoro. Non solo: numerosi studi hanno dimostrato che l’apprendimento

Intelligenza artificiale - in Europa è dibattito sull’utilizzo a scuola. Un docente irlandese : “Prima ci impiegavo 10 giorni per correggere i temi - ora uno solo. Può essere valido supporto - ma occorre evitare utilizzi impropri” - L'articolo Intelligenza artificiale, in Europa è dibattito sull’utilizzo a scuola. A lanciare l'allarme, dalle pagine del quotidiano The Irish Mail on Sunday è Patrick Hickey, formatore di insegnanti sull'intelligenza artificiale, che sottolinea la mancanza di linee guida e finanziamenti specifici per promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scuole. (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti 2024 - è valido un interpello pubblicato solo dalla scuola e non diffuso dall’Ufficio Scolastico? - Supplenze docenti 2024: chi non ha ricevuto nomina da GPS o da graduatorie di istituto, può ancora affidarsi agli interpelli nella stessa o in altra provincia. Si tratta di avvisi diffusi dalle scuole quando le graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e quelle delle scuole viciniori siano esaurite, per la ricerca quanto più rapida possibile di docenti, in primis ... (Orizzontescuola.it)

I precari della scuola scendono in piazza : "In Liguria solo 1.299 immissioni in ruolo su 2.091 posti liberi" - Il sindacato Flc Cgil Genova e Liguria ha fatto sapere di sostenere le iniziative spontanee di protesta "per chiedere prospettive certe per chi da. . . Manifestazione degli insegnanti precari venerdì 18 ottobre 2024, a partire dalle ore 15, davanti alla direzione scolastica regionale di via Assarotti. (Genovatoday.it)