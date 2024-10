Scontro tra governo e giudici sui migranti il presidente dell’associazione magistrati | Toni senza precedenti Nordio minaccia sanzioni

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) «Sono fortemente preoccupato perché notodi aggressione al lavoro giudiziario che non hanno». Risponde così ilNazionale(Anm) Giuseppe Santalucia al ministro della Giustizia Carloche ieri aveva criticato la decisione del Tribunale di Roma con cui è stato stabilito che Egitto e Bangladesh non sono Paesi sicuri nella loro interezza. Per effetto di questa decisione i 12che erano stati portati in Albania, provenendo da quegli Stati, non possono essere trattenute in zone di frontiera – tra cui rientrano anche i centri di permanenza per il rimpatrio – né riportati nei Paesi di provenienza, e sono dunque tornati in Italia.