Scontro governo-magistratura: la mail choc della toga rossa contro Meloni (Di domenica 20 ottobre 2024) Un nuovo e inquietante capitolo si è aperto nel già teso rapporto tra il governo e la magistratura. Un'email shock, rende allarmante la vicenda. Il messaggio, firmato dal magistrato Marco Patarnello, definisce la premier Giorgia Meloni "più pericolosa di Berlusconi" e invita alla compattezza contro le politiche migratorie dell'esecutivo. La premier Giorgia Meloni, che ha sempre ribadito di voler garantire la sicurezza nazionale e gestire con fermezza la questione migratoria, è diventata il bersaglio di una magistratura che non sembra digerire il suo approccio deciso. Questo Scontro alimenta il dibattito sulla necessità di una riforma profonda del sistema giudiziario, una battaglia che Meloni ha indicato come prioritaria nel suo programma di governo.

