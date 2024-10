San Cipriano Picentino: ecco i componenti della Commissione Pari Opportunità (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ stata il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano a presentare, nella giornata di ieri, la nuova Commissione Pari Opportunità.I nomiI membri della Commissione sono: Castagno Raffaella Patrizia; Citro Antonio; Peluso Franca; Sabato Raffaela; Argo Maria Cristina; Autuori Salernotoday.it - San Cipriano Picentino: ecco i componenti della Commissione Pari Opportunità Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ stata il sindaco di SanSonia Alfano a presentare, nella giornata di ieri, la nuova.I nomiI membrisono: Castagno Raffaella Patrizia; Citro Antonio; Peluso Franca; Sabato Raffaela; Argo Maria Cristina; Autuori

San Cipriano Picentino : si insedia al Comune la nuova Commissione Pari Opportunità - A presenziare alla. E’ in programma per domani, 19 ottobre, a partire dalle 10:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di San Cipriano Picentino, la cerimonia per l’insediamento della nuova Commissione Pari Opportunità all’interno dell’amministrazione comunale del centro dei Picentini. (Salernotoday.it)