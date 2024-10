Salvini senza freni su giudici e migranti la rivolta dei giornalisti del Tg1 dopo l’intervista Schlein | Comizio delirante

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nelrilasciata ieri al Tg1 delle 20 il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteoè tornato ad attaccare «una piccola parte» della magistratura che «usa il tribunale come un centro sociale». Difendendo a spada tratta la sua posizione nel processo per il caso Open Arms, nell’ambito del quale è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, ma anche l’accordo con l’Albania che ha visto ieri il ritorno dei primi 12spediti in Albania a seguito della discussa decisione del Tribunale di Roma sui Paesi sicuri (e non). Pure su quei malcapitati, egiziani e bengalesi, appena sbarcati a Bari «sotto shock» per la vicenda, il vicepremier è andato giù durissimo: «Se qualcuno di questi 12 domani commettesse un reato, rapinasse, stuprasse, uccidesse qualcuno, chi ne paga le conseguenze? Il magistrato che li ha riportati in Italia?».