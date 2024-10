Zonawrestling.net - ROH: Gisele Shaw sfiderà la Women’s World Champion Athena questa notte

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie alla vittoria contro Miyu Yamashita nella Night 1 di Forged in Excellence in Maple Leaf Pro Wrestling,potrà sfidare la ROHnella Night dell’evento. With that, @08 moves onto her match with @ringofhonor Women'sPalmerFG tomorrow night on Night 2 of Forged in Excellence!#MLPWrestlingWatch Forged In Excellence NOW on @FiteTV: pic.twitter.com/hjCS56oiz6— MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) October 20, 2024 La seconda parte si terràsempre in diretta dal Saint Claire College di Windsor, Ontario, Canada.