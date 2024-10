Rivolta nel carcere di Foggia: detenuti scardinano i cancelli e tentano di uscire dai reparti (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno scardinato i cancelli e hanno tentato di uscire dai reparti i detenuti che hanno inscenato una Rivolta, ieri sera, nel carcere di Foggia.A riferire l’accaduto è il Sappe, sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, che la descrive come una “serata da incubo”.Alle 22 di sabato 19 Foggiatoday.it - Rivolta nel carcere di Foggia: detenuti scardinano i cancelli e tentano di uscire dai reparti Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno scardinato ie hanno tentato didaiche hanno inscenato una, ieri sera, neldi.A riferire l’accaduto è il Sappe, sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, che la descrive come una “serata da incubo”.Alle 22 di sabato 19

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan - tifo in rivolta : hanno già deciso - Milan-Udinese, la protesta dei tifosi rossoneri: clima incandescente L’ambiente di certo non è soddisfatto di quanto sta vedendo, tra i rossoneri. “Questa scelta è dettata dalle ultime, affrettate ed incomprensibili decisioni della società a fronte delle quali vogliamo, comunque, far sentire la nostra presenza e vicinanza alla squadra”, si legge nel comunicato. (Rompipallone.it)

Rivolta al Beccaria - rintracciati i detenuti che hanno tentato di evadere. Danni ingenti e contusi - anche alcuni agenti - Milano, 1 settembre 2024 – Dopo una notte di tensione e disordini all’Istituto Penale per Minorenni 'Cesare Beccaria di Milano', nella mattina di domenica 1 settembre, la situazione è tornata alla normalità  . E ha aggiunto che “grazie alla straordinaria opera delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria presenti e intervenuti liberi dal servizio, non ci sono state conseguenze ... (Ilgiorno.it)

Rivolta al Beccaria - rintracciati i detenuti che hanno cercato di evadere. Danni ingenti e agenti contusi - "Quanto nuovamente accaduto a Milano, preceduto da fatti analoghi sempre al Beccaria così come al 'Ferrante Aporti' di Torino e in molti altri istituti per minorenni del Paese, è la prova provata del fallimento organizzativo e gestionale del sistema penale inframurario minorile, che fa il paio con quello per gli adulti. (Ilgiorno.it)