Oasport.it - Ranking ATP: i punti da difendere per Sinner e Alcaraz tra Bercy e Finals di Torino. Il n.1 cede i 500 di Vienna

(Di domenica 20 ottobre 2024) Jannikè già certo di rimanere numero 1 delATP fino a fine anno: l’azzurro, dopo aver vinto il torneo d’esibizione Six Kings Slam, non giocherà la prossima settimana, poi tornerà in campo per il Masters 1000 di Parigi-, si fermerà un’altra settimana e poi darà l’assalto alle ATP. Si tratta di un programma comune allo spagnolo Carlos, al serbo Novak Djokovic ed al russo Daniil Medvedev (anche se gli ultimi due non sono ancora matematicamente qualificati alle), mentre il teutonico Alexander Zverev sarà l’unico tra i primi 5 della classifica a scendere in campo anche a