Piero Marrazzo, chi sono l’ex e prima moglie Isolina Fiorucci e le figlie Giulia e Diletta (Di domenica 20 ottobre 2024) Piero Marrazzo è stato sposato due volte, la prima volta con Isolina Fiorucci da cui ha avuto due figlie, Giulia e Diletta. La seconda volta con la collega Roberta Serdoz dalla quale nasce la terza figlia, Chiara. La coppia si è separata nel 2009. Nel 2009 fece scalpore la notizia dell’arresto di quattro carabinieri che avrebbero ricattato l’allora governatore del Lazio con un video che fu definito “compromettente”. Il filmato, che non fu mai diffuso pubblicamente, fu trovato durante un blitz degli stessi carabinieri e pare mostrasse Marrazzo in atteggiamenti intimi insieme a un transessuale (si dimostrò poi che il blitz era una trappola). Isolina Fiorucci, madre delle sue prime due figlie, conosce meglio di tutti il Piero-giornalista, avendo vissuto con lui tutti gli anni di professione fuori dalla politica. E il ricordo è quello di un uomo buono, di un papà affettuoso. Metropolitanmagazine.it - Piero Marrazzo, chi sono l’ex e prima moglie Isolina Fiorucci e le figlie Giulia e Diletta Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è stato sposato due volte, lavolta conda cui ha avuto due. La seconda volta con la collega Roberta Serdoz dalla quale nasce la terza figlia, Chiara. La coppia si è separata nel 2009. Nel 2009 fece scalpore la notizia dell’arresto di quattro carabinieri che avrebbero ricattato l’allora governatore del Lazio con un video che fu definito “compromettente”. Il filmato, che non fu mai diffuso pubblicamente, fu trovato durante un blitz degli stessi carabinieri e pare mostrassein atteggiamenti intimi insieme a un transessuale (si dimostrò poi che il blitz era una trappola)., madre delle sue prime due, conosce meglio di tutti il-giornalista, avendo vissuto con lui tutti gli anni di professione fuori dalla politica. E il ricordo è quello di un uomo buono, di un papà affettuoso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diletta Leotta oggi a Verissimo: il matrimonio da favola, la figlia, la dieta, come era prima e quanto guadagna - Anche Diletta Leotta sarà ospite oggi a Verissimo alle 16.30 su Canale 5, pronta a raccontarsi a Silvia Toffanin. La celebre conduttrice sportiva e influencer ... (ilmessaggero.it)

Ora solare 2024, quando torna: data e orario/ L’addio all’ora legale ha effetti anche in busta paga - Ora solare 2024, quando torna: data e orario per dire addio all'ora legale. Il cambio dell'ora ha effetti anche in busta paga: ecco cosa succede ... (ilsussidiario.net)

Piero Marrazzo e lo scandalo della prostituta trans/ Cos’è successo 15 anni fa: il blitz, il video e la gogna - Piero Marrazzo e lo scandalo della prostituta trans di 15 anni fa: dal blitz al video, fino alla gogna mediatica e pubblica, cos'è successo all'ex politico ... (ilsussidiario.net)