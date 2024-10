Pallanuoto, Serie A1: nel posticipo della seconda giornata Ortigia batte nettamente Onda Forte (Di domenica 20 ottobre 2024) Si chiude con il posticipo della domenica la secOnda giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile. In terra siciliana l’Ortigia vince nettamente sulla neo promossa Onda Forte, trovando un devastante 22-10 che vale i primi tre punti in classifica. Eccezionale Inaba con cinque reti, quattro per l’azzurro Cassia. CC Ortigia 1928-Onda Forte 22-10 CC Ortigia 1928: S. Tempesti, F. Cassia 4, L. Giribaldi 2, G. La Rosa 3, S. Di Luciano 1, A. Bitadze 2, G. Kalaitzis 1, A. Carnesecchi, E. Campopiano 3, Y. Inaba 5, F. Scordo 1, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo Onda Forte: Piccionetti, M. Maffei, F. Maffei 1, M. Voncina, P. Faraglia 1, A. Barigelli Calcari, I. Bego 1, N. Gatto 1, S. Boezi 1, N. Moskov 5, Barillà, Fabbri, C. Rambaldo. All. Kis Arbitri: Ercoli e Zedda Note Parziali: 3-2 4-3 7-3 8-2 Usciti per limite di falli Voncina (Onda Forte) a 6’37” del terzo tempo e M. Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1: nel posticipo della seconda giornata Ortigia batte nettamente Onda Forte Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si chiude con ildomenica laA1 dimaschile. In terra siciliana l’vincesulla neo promossa, trovando un devastante 22-10 che vale i primi tre punti in classifica. Eccezionale Inaba con cinque reti, quattro per l’azzurro Cassia. CC1928-22-10 CC1928: S. Tempesti, F. Cassia 4, L. Giribaldi 2, G. La Rosa 3, S. Di Luciano 1, A. Bitadze 2, G. Kalaitzis 1, A. Carnesecchi, E. Campopiano 3, Y. Inaba 5, F. Scordo 1, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo: Piccionetti, M. Maffei, F. Maffei 1, M. Voncina, P. Faraglia 1, A. Barigelli Calcari, I. Bego 1, N. Gatto 1, S. Boezi 1, N. Moskov 5, Barillà, Fabbri, C. Rambaldo. All. Kis Arbitri: Ercoli e Zedda Note Parziali: 3-2 4-3 7-3 8-2 Usciti per limite di falli Voncina () a 6’37” del terzo tempo e M.

