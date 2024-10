Padova, mister Andreoletti: «Punto da tenersi stretti. Orgoglioso dell'imbattibilità di queste prime 10 giornate» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il primo pari casalingo non fa sorridere troppo mister Andreoletti, anche se le distanze in classifica restano rassicuranti e la prestazione conforta. Il distacco dal Vicenza si assottiglia, passando da +7 a +5, mentre sul tema performance il tecnico bergamasco ha le idee chiare: «Sono molto Padovaoggi.it - Padova, mister Andreoletti: «Punto da tenersi stretti. Orgoglioso dell'imbattibilità di queste prime 10 giornate» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il primo pari casalingo non fa sorridere troppo, anche se le distanze in classifica restano rassicuranti e la prestazione conforta. Il distacco dal Vicenza si assottiglia, passando da +7 a +5, mentre sul tema performance il tecnico bergamasco ha le idee chiare: «Sono molto

