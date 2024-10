Open day al canile Monte Contessa: occasione per conoscere e adottare un amico a quattro zampe (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024 Open day al canile Monte Contessa, giornata in cui i visitatori potranno conoscere da vicino la struttura e gli ospiti, avendo la possibilità di comprendere meglio le attività di volontariato che si possono fare in canile."Inoltre - spiegano dal canile - sarà una Genovatoday.it - Open day al canile Monte Contessa: occasione per conoscere e adottare un amico a quattro zampe Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024day al, giornata in cui i visitatori potrannoda vicino la struttura e gli ospiti, avendo la possibilità di comprendere meglio le attività di volontariato che si possono fare in."Inoltre - spiegano dal- sarà una

"Zampe in festa" a Villa Rossi - esibizioni e sfilata per sostenere il canile Monte Contessa - Il canile comunale Monte Contessa è in difficoltà con le adozioni e chiede aiuto. . Sabato 12 ottobre, dalle 14 alle 18, a Villa Rossi a Sestri Ponente si svolgerà una giornata di festa per sostenere il canile: saranno presenti stand e gruppi cinofili, in programma anche esibizioni e la sfilata dei. (Genovatoday.it)

Gattina gravemente ferita : il canile Monte Contessa chiede aiuto per l'operazione - È stata trovata gravemente ferita, probabilmente dopo essere caduta da una finestra, la gattina Camilla, ed è finita al canile Monte Contessa. Nessuno ha chiesto di lei, ma Camilla ha bisogno di un'operazione - programmata per oggi, lunedì 7 ottobre - e i costi sono ingenti. L'associazione Una... (Genovatoday.it)

Canile Monte Contessa - bando europeo al via ma dopo aver ascoltato le associazioni - Arriverà nelle prossime settimane la versione definitiva del bando europeo per la gestione del canile di Monte Contessa: dopo la recente diffusione di un primo documento, il Comune ha deciso di prendere tempo. Agli uffici comunali competenti, infatti, sono arrivate richieste di integrazioni e... (Genovatoday.it)