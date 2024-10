Nordio a testa bassa. «Decisione abnorme, i giudici esondano» Il Pd: «Ora si dimetta» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ministro duro sulla sentenza che boccia il patto con l’Albania. Elly Schlein: «Nessuno sopra le leggi, tanto meno l’esecutivo». Laverita.info - Nordio a testa bassa. «Decisione abnorme, i giudici esondano» Il Pd: «Ora si dimetta» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ministro duro sulla sentenza che boccia il patto con l’Albania. Elly Schlein: «Nessuno sopra le leggi, tanto meno l’esecutivo».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Protesta a Poggioreale per denunciare le condizioni delle carceri. Il garante : “Sovraffollamento e suicidi - Nordio intervenga” - Poggioreale, come ricorda il garante di detenuti, Samuele Ciambriello, dovrebbe contenere 1200 detenuti all’incirca su 12 padiglioni ma ne contiene invece 2600: “Abbiamo sollecitato il ministro Nordio su tre aspetti – spiega Ciambriello – Sovraffollamento, suicidi e dignità per chi sta in carcere”. Queste le urla che si riescono a sentire fuori dal carcere Poggioreale di Napoli, di fronte al ... (Ilfattoquotidiano.it)