Morto l'attore Adamo Dionisi, per tutti il boss Manfredi Anacleti di Suburra (Di domenica 20 ottobre 2024) La sua carriera di attore era cominciata dopo un periodo in carcere. Di recente era apparso in Enea di Pietro Castellitto. Prima della malattia stava lavorando a due film Vanityfair.it - Morto l'attore Adamo Dionisi, per tutti il boss Manfredi Anacleti di Suburra Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La sua carriera diera cominciata dopo un periodo in carcere. Di recente era apparso in Enea di Pietro Castellitto. Prima della malattia stava lavorando a due film

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E’ morto l’attore Adamo Dionisi - Manfredi Anacleti nella serie Suburra - Nel 2014 Abel Ferrara lo sceglie per una parte nel film biografico ‘Pasolini’, mentre Garrone lo vuole in ‘Dogman’ mentre l’anno successivo Stefano Sollima lo sceglie per ‘Suburra’ nel ruolo del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali, ruolo che riprenderà anche nell’omonima serie Netflix. (Ilfaroonline.it)

Morto Adamo Dionisi - l’attore di Suburra aveva 59 anni - Nel 2001 un arresto per […] The post Morto Adamo Dionisi, l’attore di Suburra aveva 59 anni appeared first on L'Identità. Dionisi aveva 59 anni e una vita tempestosa alle spalle: nato a Roma il 30 settembre 1965, era stato fra i capi degli ultrà Irriducibili della Lazio. (Adnkronos) – E' morto – dopo una lunga malattia – l'attore Adamo Dionisi, noto per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie ... (Lidentita.it)

Morto Adamo Dionisi - l’attore di Suburra aveva 59 anni - Dionisi aveva 59 anni e una vita tempestosa alle spalle: nato a Roma il 30 settembre 1965, era stato fra i capi degli ultrà Irriducibili della Lazio. (Adnkronos) – E' morto – dopo una lunga malattia – l'attore Adamo Dionisi, noto per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel ... (Webmagazine24.it)