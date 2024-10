Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tra le istituzioni e al loro interno la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte L'articolo Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mattarella: “No a contrapposizioni tra istituzioni, collaborazione essenziale” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tra lee al loro interno la, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte L'articolo: “No atra” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Collaborazione e condivisione : fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni - Per martedì 29 ottobre prossimo è convocato nuovamente il Parlamento in seduta comune e per la nona volta si tenterà di eleggere il successore di Sciarra. È necessario, invece, saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi, poiché le istituzioni appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse. (Ilfogliettone.it)

Mattarella “Essenziale la collaborazione tra le istituzioni” - Tra le istituzioni e all’interno delle istituzioni la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. it. BARI (ITALPRESS) – “Il primo Festival, due anni orsono, aveva al centro il riconoscimento della Conferenza quale organo comune delle Regioni e delle Province autonome, sulla ... (Ildenaro.it)