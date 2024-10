Maltempo in Italia: Giorgia Meloni monitora la situazione e esprime cordoglio per le vittime (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno colpito diverse aree del nostro Paese, generando notevoli preoccupazioni e danni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione, con particolare riferimento alle difficoltà riscontrate in diverse zone, tra cui il bolognese. In una nota diramata da Palazzo Chigi, si evidenzia il costante impegno della premier nel tenere i contatti necessari con le autorità competenti nel campo della Protezione Civile. Giorgia Meloni in contatto con le autorità della protezione civile La presidente del Consiglio sta mantenendo un dialogo attivo con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Gaeta.it - Maltempo in Italia: Giorgia Meloni monitora la situazione e esprime cordoglio per le vittime Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno colpito diverse aree del nostro Paese, generando notevoli preoccupazioni e danni. La presidente del Consiglio,, sta seguendo attentamente l’evolversi della, con particolare riferimento alle difficoltà riscontrate in diverse zone, tra cui il bolognese. In una nota diramata da Palazzo Chigi, si evidenzia il costante impegno della premier nel tenere i contatti necessari con le autorità competenti nel campo della Protezione Civile.in contatto con le autorità della protezione civile La presidente del Consiglio sta mantenendo un dialogo attivo con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Caso migranti - Italia Viva : “Lunedì denunceremo Giorgia Meloni alla Corte dei Conti” - “Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro migranti in Albania”, così Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva. I 7 bengalesi e i 5 egiziani adesso sono nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo del capoluogo pugliese. (Dayitalianews.com)

La gufata di Renzi a Giorgia Meloni : «Vuol fare l’influencer? L’Albania sarà il suo Pandoro…» - . Almeno, così l’ha definita Giorgia Meloni, che ha convocato per lunedì un Consiglio dei ministri ad hoc per «superare quest’ostacolo» posto dalla magistratura. La verità è più grave, Meloni ha commesso un errore clamoroso: sta sprecando centinaia di milioni degli italiani solo per un suo capriccio personale». (Open.online)

Zelensky a Roma vedrà Giorgia Meloni e anche Papa Francesco : armi e fine della guerra tra i temi sul tavolo - Domani a Roma è prevista una visita istituzionale del leader ucraino Zelensky. Vedrà la premier Giorgia Meloni. E' uno dei vertici più importanti della settimana considerato... (Ilmattino.it)