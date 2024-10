Oasport.it - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale all’Ultimate Tennis Showdown, Shelton vince il torneo

(Di domenica 20 ottobre 2024)si èto innella terza tappa dell’Ultimatedi esibizione andato in scena a Francoforte (Germania). Ilta italiano, numero 17 del mondo, è infatti stato sconfitto dal francese Ugo Humbert con il punteggio di 3-1 (11-16; 16-10; 15-13; 15-13) nel primo turno a eliminazione diretta, dopo che nella fase a gironi era riuscito ad avere la meglio sullo statunitense Ben(3-0), sul canadese Jan-Lennard Struff (3-2) e sul francese Gael Monfils (3-0). Are ilè stato Ben, che ha regolato in finale Ugo Humbert per 3-1 (10-19; 18-8; 15-11; 19-11) dopo essersi imposto per 3-2 (9-15; 9-12; 15-13; 12-11; 2-0) nellacontro Thanasi Kokkinakis.