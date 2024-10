Looney Tunes: Nuovo film tra poco al cinema (Di domenica 20 ottobre 2024) Un Nuovo film dei Looney Tunes arriverà nei cinema nel 2025 — ma sfortunatamente, non si tratta di Coyote vs. Acme. Questa settimana è stato annunciato che The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie uscirà nei cinema il 28 febbraio 2025. Il film era originariamente destinato a essere distribuito su Max, ma è stato acquisito da Ketchup Entertainment dopo essere stato accantonato da Warner Bros. per ragioni fiscali. Il film avrà anche una prima nordamericana questa settimana al festival Animation Is film per renderlo idoneo a una candidatura come Miglior film d’Animazione agli Oscar. Diretto da Pete Browngardt, The Day The Earth Blew Up segue Porky Pig e Daffy Duck, che si alleano come unica speranza della Terra contro un’invasione aliena. Il film è descritto come una “commedia avventurosa di fantascienza”. Nerdpool.it - Looney Tunes: Nuovo film tra poco al cinema Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Undeiarriverà neinel 2025 — ma sfortunatamente, non si tratta di Coyote vs. Acme. Questa settimana è stato annunciato che The Day The Earth Blew Up: AMovie uscirà neiil 28 febbraio 2025. Ilera originariamente destinato a essere distribuito su Max, ma è stato acquisito da Ketchup Entertainment dopo essere stato accantonato da Warner Bros. per ragioni fiscali. Ilavrà anche una prima nordamericana questa settimana al festival Animation Isper renderlo idoneo a una candidatura come Migliord’Animazione agli Oscar. Diretto da Pete Browngardt, The Day The Earth Blew Up segue Porky Pig e Daffy Duck, che si alleano come unica speranza della Terra contro un’invasione aliena. Ilè descritto come una “commedia avventurosa di fantascienza”.

