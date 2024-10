LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: 3 corridori in testa a 50 km dall’arrivo (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Gougeard ha perso contatto dai compagni di fuga. 15.11 Mancano 4 chilometri al secondo passaggio su La Tisa. 15.08 I corridori sono in corsa da 3 ore. Il gruppo ha completato oltre 130 chilometri ad una velocità media di 44 km/h. 15.04 La strada ora è in salita. Il circuito di La Tisa, che prevede 13 chilometri, è molto duro e potrebbe risultare decisivo. 15.03 Questi i quattro corridori che compongono la testa della corsa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis) e Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck). 15.00 Tsarenko e Biondani perdono contatto dai compagni di fuga. Rimangono in 4 in testa alla corsa. 14.59 La testa della corsa ha un vantaggio di 3? 35?. 14.57 Inizia il primo strappo di La Tisa con pendenze quasi sempre in doppia cifra. 14. Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: 3 corridori in testa a 50 km dall’arrivo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Gougeard ha perso contatto dai compagni di fuga. 15.11 Mancano 4 chilometri al secondo passaggio su La Tisa. 15.08 Isono in corsa da 3 ore. Il gruppo ha completato oltre 130 chilometri ad una velocità media di 44 km/h. 15.04 La strada ora è in salita. Il circuito di La Tisa, che prevede 13 chilometri, è molto duro e potrebbe risultare decisivo. 15.03 Questi i quattroche compongono ladella corsa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis) e Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck). 15.00 Tsarenko e Biondani perdono contatto dai compagni di fuga. Rimangono in 4 inalla corsa. 14.59 Ladella corsa ha un vantaggio di 3? 35?. 14.57 Inizia il primo strappo di La Tisa con pendenze quasi sempre in doppia cifra. 14.

