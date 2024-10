LIVE Monza-Milano, Superlega volley in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quarta giornata di Superlega tra Mint Vero volley Monza e Allianz Milano. derby col profumo d’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito della quarta giornata di Superlega di volley maschile. All’Opiquad Arena alle 19.00 si trovano di fronte le due rivelazioni dello scorso campionato, Mint Monza e Allianz Milano, che in estate hanno cambiato molto e stanno pagando dazio alle rivoluzioni. In realtà Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi fisici che assillano alcuni dei titolari. Oasport.it - LIVE Monza-Milano, Superlega volley in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per la quarta giornata ditra Mint Veroe Allianz.Âcol profumo d’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito della quarta giornata didimaschile. All’Opiquad Arena alle 19.00 si trovano di fronte le due rivelazioni dello scorso campionato, Minte Allianz, che in estate hanno cambiato molto e stanno pagando dazio alle rivoluzioni. In realtÃ, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi fisici che assillano alcuni dei titolari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Milano-Novara - A1 volley femminile in DIRETTA : attesa per il primo scontro diretto - OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Novara, match valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00! . A poche settimane dall’inizio del Campionato più bello del Mondo è subito tempo di uno dei grandi ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez passa Bagnaia - Martin al comando - Marquez ne approfitta e, a sua volta, infila Pecco. Bezzecchi +2. 041 17 30 T. Johann Zarco (Honda) 15. Per questo il centauro italiano deve reagire dopo le difficoltà di ieri. -18 Marquez ormai in scia a Bagnaia. Il tagazzo però sarà della corsa 00. 270 5 43 J. Marc Marquez (Ducati) 320 4. Nakagami +1. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : si chiude il Mondiale - Bulega per l’ultima sortita - Si parte alle 11. L’unica contesa rilevante riguarda la quarta posizione in campionato, la quale andrà ad appannaggio ad uno tra Alex Lowes e Danilo Petrucci, separati da 7 punti in classifica. Non perdetevi nulla con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo! . Si chiude quest’oggi l’avventura iridata nel paddock della massima categoria riservata alle derivate di serie. (Oasport.it)