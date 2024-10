“L’esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre d’osservazione di Unifil in Libano. Violazione del diritto internazionale” (Di domenica 20 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha “deliberatamente” demolito una “torre di osservazione” di Unifil in Libano. Lo denuncia la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in un comunicato. “Oggi – si legge – un bulldozer dell’Idf ha deliberatamente demolito una torre di osservazione e la recinzione perimetrale di una postazione Onu a Marwahin“. Unifil sottolinea: “Ancora una volta, ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle sedi Onu in ogni momento. Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’Onu è una flagrante Violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Ilfattoquotidiano.it - “L’esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre d’osservazione di Unifil in Libano. Violazione del diritto internazionale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha “una “di osservazione” diin. Lo denuncia la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in un comunicato. “Oggi – si legge – un bulldozer dell’Idf haunadi osservazione e la recinzione perimetrale di una postazione Onu a Marwahin“.sottolinea: “Ancora una volta, ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle sedi Onu in ogni momento. Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’Onu è una flagrantedele della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza.

