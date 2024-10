Le pagelle del Gp di F1 degli Usa: Leclerc 10, re dei cowboy (Di domenica 20 ottobre 2024) Austin, 20 ottobre 2024 – La Ferrari ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti con una doppiatta: primlo Leclerc e secondo Sainz: ecco le pagelle. Leclerc: 10. Il re dei cowboy! Carletto si esalta in Texas, doma una concorrenza imbizzarrita con una facilità disarmante. È un grande e lo sapevamo già. Per il Mondiale è tardi ma lui ha ancora tante soddisfazioni da prendersi con la Ferrari. VASSEUR: 10. Il curato di campagna francese lo aveva detto: aspettateci dopo la pausa di inizio autunno, perché vogliamo finire la stagione al top. È stato di parola: su un circuito bellissimo la sua Rossa è un sogno che diventa realtà. SAINZ: 9. Un fine settimana spettacolare. Concreto e preciso, tra Sprint Race e Gran Premio è un protagonista senza sbavature. Perfeziona la doppietta del Cavallino e non si fermerà qui. DOMENICALI: 8. Sport.quotidiano.net - Le pagelle del Gp di F1 degli Usa: Leclerc 10, re dei cowboy Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Austin, 20 ottobre 2024 – La Ferrari ha vinto il Gran PremioStati Uniti con una doppiatta: primloe secondo Sainz: ecco le: 10. Il re dei! Carletto si esalta in Texas, doma una concorrenza imbizzarrita con una facilità disarmante. È un grande e lo sapevamo già. Per il Mondiale è tardi ma lui ha ancora tante soddisfazioni da prendersi con la Ferrari. VASSEUR: 10. Il curato di campagna francese lo aveva detto: aspettateci dopo la pausa di inizio autunno, perché vogliamo finire la stagione al top. È stato di parola: su un circuito bellissimo la sua Rossa è un sogno che diventa realtà. SAINZ: 9. Un fine settimana spettacolare. Concreto e preciso, tra Sprint Race e Gran Premio è un protagonista senza sbavature. Perfeziona la doppietta del Cavallino e non si fermerà qui. DOMENICALI: 8.

