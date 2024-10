“La vera gioia è nel donarsi”: l’arcivescovo Gambelli alla Misericordia di Rifredi (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – “Dobbiamo imparare a coniugare il verbo dare, noi siamo abituati a prendere; prendi la mia mano, prendi le cose, ma la vera gioia dipende dal dare”: ha detto monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, durante l’omelia di stamani, nella chiesa di Santo Stefano in Pane in occasione della Festa del Volontariato della Misericordia di Rifredi – “Lo spirito del servizio si riceve dal Signore e si dà ciò che Lui ci dona ed è così che si diventa persone libere e felici”. La Messa è stata il centro delle due giornate di festa che la Misericordia di Rifredi ha organizzato per festeggiare i volontari. Molte le autorità presenti, fra le quali l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio, Nicola Paulesu: “Siamo a Rifredi per la festa del Volontariato, che è una festa per tutta Firenze. Lanazione.it - “La vera gioia è nel donarsi”: l’arcivescovo Gambelli alla Misericordia di Rifredi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – “Dobbiamo imparare a coniugare il verbo dare, noi siamo abituati a prendere; prendi la mia mano, prendi le cose, ma ladipende dal dare”: ha detto monsignor Gherardo, arcivescovo di Firenze, durante l’omelia di stamani, nella chiesa di Santo Stefano in Pane in occasione della Festa del Volontariato delladi– “Lo spirito del servizio si riceve dal Signore e si dà ciò che Lui ci dona ed è così che si diventa persone libere e felici”. La Messa è stata il centro delle due giornate di festa che ladiha organizzato per festeggiare i volontari. Molte le autorità presenti, fra le quali l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio, Nicola Paulesu: “Siamo aper la festa del Volontariato, che è una festa per tutta Firenze.

