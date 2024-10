La giudice dello stop ai centri in Albania? Toh, l'avevamo vista su "Repubblica" e "L'Unità" (Di domenica 20 ottobre 2024) Nessuna sorpresa. La decisione della Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione del Tribunale di Roma di non convalidare questa settimana il trattenimento, nel centro di permanenza per il rimpatrio a Gjader in Albania, di dodici migranti, sette bengalesi e cinque egiziani, era quanto mai scontata. Avrebbe fatto notizia il contrario. Rileggendo alcuni interventi pubblici sul punto da parte dei componenti della Sezione, ad iniziare da quelli della giudice Silvia Albano, decana dell'ufficio e, fra l'altro, presidente nazionale di Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe, era molto improbabile aspettarsi una pronuncia diversa. Liberoquotidiano.it - La giudice dello stop ai centri in Albania? Toh, l'avevamo vista su "Repubblica" e "L'Unità" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nessuna sorpresa. La decisione della Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione del Tribunale di Roma di non convalidare questa settimana il trattenimento, nel centro di permanenza per il rimpatrio a Gjader in, di dodici migranti, sette bengalesi e cinque egiziani, era quanto mai scontata. Avrebbe fatto notizia il contrario. Rileggendo alcuni interventi pubblici sul punto da parte dei componenti della Sezione, ad iniziare da quelli dellaSilvia Albano, decana dell'ufficio e, fra l'altro, presidente nazionale di Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe, era molto improbabile aspettarsi una pronuncia diversa.

