Kvaratskhelia e Pulisic sono gli unici ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno 5 assist in Serie A nel 2024

Kvaratskhelia con il gol segnato oggi contro l'Empoli ha messo la sua firma su un'altra statistica impressionante. Lui e Pulisic sono gli unici giocatori che nel 2024 hanno segnato almeno 10 reti e hanno servito almeno 10 assist. La statistica pubblicata da Opta su X: 10 + 5 – Khvicha #Kvaratskhelia (10G+5A) è uno dei due giocatori, insieme a Christian Pulisic (11+7), ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in Serie A nell'anno solare 2024. Decisivo.#EmpoliNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2024 De Laurentiis: «Rinnovo Kvaratskhelia? Decide il Napoli il destino dei propri giocatori» Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell'evento del Corriere dello Sport del rinnovo di Kvara. «Rinnovo Kvaratskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli.

