Kvara dal dischetto, il Napoli passa 1-0 a Empoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Decide un rigore del georgiano, gli azzurri di Conte tornano solitari in testa alla classifica Empoli - Vittoria sofferta per il Napoli di Antonio Conte, che grazie al rigore di Kvaratskhelia batte per 1-0 un Empoli corsaro e propositivo per larghi tratti di partita. Torna dunque a guardare tutti da

Pagelle Empoli-Napoli 0-1 : Kvaratskhelia alla Lukaku non sbaglia dal dischetto - Lukaku (5): Giornata storta, appare pesante nei movimenti. (Napoli)Formazione Napoli (4-2-3-1): Caprile 7; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5,5, Buongiorno 7, Spinazzola 5 (59? Olivera 7); Anguissa 5,5, Gilmour 6; Politano 7 (87? Mazzocchi sv), McTominay 6,5, Kvaratskhelia 6,5 (76? Neres 6,5); Lukaku 5 (59? Simeone 7). (Napolipiu.com)

Napoli - Conte : “Male nel primo tempo - l’Empoli è una squadra in forma” - Mi sono preso la responsabilità di costruire qualcosa che possa durare nel tempo e non sia solo un flash per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi che si riconoscono in questa squadra“. . The post Napoli, Conte: “Male nel primo tempo, l’Empoli è una squadra in forma” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Napoli di rigore - vittoria sofferta sull'Empoli : ma Conte torna da solo in vetta - Vittoria sofferta per il Napoli di Antonio Conte, che in trasferta al Castellani grazie al rigore di Kvaratskhelia batte per 1-0 un Empoli corsaro e propositivo per larghi tratti di partita. Col passare dei minuti non cresce a dovere la pressione degli azzurri, con l'Empoli che con qualitĂ Â e ritmo continua ad impensierire gli avversari con gamba ed iniziative pericolose. (Liberoquotidiano.it)