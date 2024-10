Anteprima24.it - Juventus Next Gen-Avellino, le parole di Biancolino e Mutanda

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Troveremo squadre che chiuderanno le nostre giocate. Noi non dobbiamo forzare per trovare soluzioni, ma dobbiamo far girare palla e aspettare il momento giusto”. Così Raffaele, dopo il successo (0-3) arrivato contro laGen. “Il gol diè una oddisfazione enorme, perché lo abbiamo voluto a tutti i costi l’anno scorso e il direttore Mario Aiello è stato bravo a trovarlo, per poi insistere sul campo. I meriti non sono miei, ma del ragazzo, che va sempre a migliorare giorno dopo giorno”. “Dopo che hai dato 4-5 gol agli avversari, sembra tutto facile. Ma più andiamo avanti e più le squadre vogliono fare bene contro di noi – dice – Dobbiamo andare avanti con umiltà e con lo stesso spirito, consapevoli della forza di questa squadra.