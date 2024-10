Juventus Next Gen-Avellino 0-3, Biancolino: "La mia squadra è stata brava, gioia immensa per Mutanda. Su D'Ausilio..." (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Avellino batte la Juventus con tre gol e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Raffaele Biancolia il successo biancoverde a Biella: "Eravamo consapevoli delle insidie di questa partita, venivamo da ottimi risultati. Sapevamo di affrontare una buona squadra, un po' in Avellinotoday.it - Juventus Next Gen-Avellino 0-3, Biancolino: "La mia squadra è stata brava, gioia immensa per Mutanda. Su D'Ausilio..." Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'batte lacon tre gol e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Raffaele Biancolia il successo biancoverde a Biella: "Eravamo consapevoli delle insidie di questa partita, venivamo da ottimi risultati. Sapevamo di affrontare una buona, un po' in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Next Gen-Avellino 0-3 - i lupi sbancano Biella : poker di vittorie per Biancolino - Quarta vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila. L'Avellino passa anche a Biella: battuta la Juventus Next Gen con i gol di Rigione, Vano e Mutanda. La squadra di Raffaele Biancolino fa un altro balzo importante in classifica e aggancia momentaneamente il Picerno, riportandosi a -6... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino - i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Juventus Next Gen ed Avellino, valido per la decima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino - i convocati di Biancolino - REPORT Marco Armellino è alle prese con una lesione al muscolo soleo. Michele Rocca è alle prese con una lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra. Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n. (Anteprima24.it)