Il filosofo di strada | Davide Valenti riporta Socrate in piazza

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nel cuore di Milano, tra i grattacieli di vetro e acciaio che riflettono il cielo grigio della città, un uomo con una lavagna e un microfono sta creando una rivoluzione silenziosa., professore di filosofia di 45 anni, ha trasformatoAffari in un’agorà moderna,ndo in vita lo spirito die Diogene che, 2500 anni fa, “disturbavano” gli ateniesi con le loro domande provocatorie. Dalla Madison Avenue aAffari La storia diè tanto affascinante quanto la filosofia che insegna. Con un passato da creativo pubblicitario – “facevo coppia con Jake La Furia, lui era il mio art director” – e artista visivo,ha abbandonato il mondo luccicante della pubblicità per abbracciare la sua vera passione: l’insegnamento della filosofia. Ma le aule scolastiche non bastavano a contenere il suo entusiasmo.