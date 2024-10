"Il bilancio è sparito": guai enormi per Chiara Ferragni, chi sta per farle causa (Di domenica 20 ottobre 2024) Altri guai in vista per Chiara Ferragni? L'influencer presto trovarsi di fronte a una nuova dura sfida all'interno del suo impero imprenditoriale. Dopo l'uscita del manager e amico Fabio Maria Damato, un altro importante socio, Pasquale Morgese, sarebbe pronto a intraprendere un'azione legale contro l'imprenditrice. Morgese, socio storico di Ferragni e proprietario del 27,5% della società Fenice, secondo il Corriere della Sera starebbe valutando di chiederle i danni a causa della mancata presentazione del bilancio 2023. Il bilancio, che sarebbe dovuto essere disponibile già lo scorso aprile, non è ancora stato reso pubblico, e proprio questa circostanza avrebbe spinto Morgese a muoversi. Tramite il suo avvocato Filippo Garbagnati, Morgese ha avanzato una richiesta formale, avvertendo che, in caso di ulteriori ritardi o mancata risposta, potrebbero esserci “gravi conseguenze”. Liberoquotidiano.it - "Il bilancio è sparito": guai enormi per Chiara Ferragni, chi sta per farle causa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Altriin vista per? L'influencer presto trovarsi di fronte a una nuova dura sfida all'interno del suo impero imprenditoriale. Dopo l'uscita del manager e amico Fabio Maria Damato, un altro importante socio, Pasquale Morgese, sarebbe pronto a intraprendere un'azione legale contro l'imprenditrice. Morgese, socio storico die proprietario del 27,5% della società Fenice, secondo il Corriere della Sera starebbe valutando di chiederle i danni adella mancata presentazione del2023. Il, che sarebbe dovuto essere disponibile già lo scorso aprile, non è ancora stato reso pubblico, e proprio questa circostanza avrebbe spinto Morgese a muoversi. Tramite il suo avvocato Filippo Garbagnati, Morgese ha avanzato una richiesta formale, avvertendo che, in caso di ulteriori ritardi o mancata risposta, potrebbero esserci “gravi conseguenze”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A CONTI FATTI – Chiara Ferragni - che guaio : l’accusa è di truffa - . I guai non finiscono mai per Chiara Ferragni; chiusa l’inchiesta della Procura di Milano sul caso Pandori e Uova di Pasqua, l’accusa per l’imprenditrice digitale è di quelle che fanno tremare i polsi: truffa aggravata e continuata. I pubblici ministeri milanesi ipotizzano a carico della Ferragni “la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, […] The post A CONTI FATTI – ... (Lidentita.it)

Fedez e Ferragni - dopo i guai la pace per i figli : “Ecco la somma che ha chiesto Chiara” - La coppia è pronta a firmare l'accordo di separazione per i figli: la somma dell'assegno che ha chiesto Chiara Ferragni, la divisione delle spese e del mantenimento di Leone e Vittoria.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chiara Ferragni - per lei i guai non sono finiti : i brand famosi non la vogliono più - ma non solo… - A questo punto, molti si chiedono in che modo si reinventerà l’ex moglie di Fedez… I quaderni di Chiara Ferragni svenduti nei supermercati I marchi che non sono contenti della pubblicità indiretta dell’influencer Fino a qualche tempo fa, qualsiasi marchio di moda avrebbe fatto carte false per finire, anche indirettamente, nelle storie o nei post di Chiara Ferragni. (Donnapop.it)