Guerra Israele news nella notte più di 50 raid israeliani su città e villaggi in Libano

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 - A Gaza sale il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano che ha preso di mira un complesso residenzialedi Beit Lahiya, nel nord, mentreè scattato un ordine di evacuazione su due quartieri a sud di Beirut, ritenute roccaforti degli Hezbollah. I miliziani sciiti hanno lanciato un drone caduto vicino a una villa del premier israeliano Netanyahu a Cesarea, senza conseguenze. In Germania, sventato un attentato contro l'ambasciata israeliana a Berlino. La polizia ha arrestato un giovane di 28 anni, libico, sostenitore dell'Isis. Live epaselect epa11669006 Smoke billows after an Israeli air strike on Dahieh, a southern suburb of Beirut, Lebanon, 19 October 2024. The Israeli army said the airstrikes were targeting Hezbollah weapons storage facilities.