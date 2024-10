Bergamonews.it - Forzano la finestra di una casa ma vengono scoperti e si lanciano dal balcone: due in manette

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo. Tentato furto in un’abitazione di via Serassi. Il fatto è avvenuto nella serata del 19 ottobre, quando una Volante della Questura di Bergamo si è portata sul posto a seguito di una segnalazione. Gli agenti, raggiunta la palazzina, hanno notato due uomini che, alla vista dei poliziotti, hanno accelerato il passo, cercando di sviare in direzione del lato opposto dello stabile e cercando di liberarsi di alcuni oggetti in loro possesso. In particolare, uno dei lui afferrava dalle tasche un paio di guanti neri e gialli, un’asta metallica ed una torcia gettandoli nel giardino di un’abitazione del piano terra. Medesimo comportamento per l’altro uomo, anche lui impegnato a recuperare dalle tasche un paio di guanti e a sfilare dalla felpa un cacciavite. Il tutto prima di darsi alla fuga. Raggiunti e perquisiti, sono stati trovati in possesso anche di un’altra piccola torcia.