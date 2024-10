Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa Napoli (4-3-3): Caprile; L'articolo Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 20 ottobre 2024), leledi(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa(4-3-3): Caprile; L'articolo, lelediproviene da ForzAzzurri.net.

LIVE – Empoli-Napoli - pre-partita : attesa per le formazioni ufficiali - 11. 02 – Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A! Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a confermare il trend positivo che ha contraddistinto questo avvio di stagione. (Spazionapoli.it)

Pronostico Empoli-Napoli : Analisi e Quote - Punto debole: Il rendimento in trasferta non è impeccabile, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Punto di forza: Grande incisività in fase offensiva, con prestazioni solide e continuità nei risultati. Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. (Pronosticipremium.com)

Empoli-Napoli LIVE alle 12 : 30 - Empoli-Napoli è il lunch match dell`ottava giornata di Serie A: si gioca domenica alle 12:30 allo Stadio Castellani-Computer-Gross di Empoli.... (Calciomercato.com)