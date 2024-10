Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato il rigore concesso al Napoli nel corso della gara contro l’Empoli. Il Napoli vince contro l’Empoli per 0-1 grazie L'articolo Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianpaolo, ex arbitro, ha commentato ilalnel corso della gara contro l’. Ilvince contro l’per 0-1 grazie L'articolo, ildisulproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calvarese sul Rigore Conteso : Napoli vs Empoli - La continua evoluzione del dibattito attorno a queste decisioni rimane una parte fondamentale della cultura calcistica, alimentando discussioni tra tifosi, esperti e professionisti del settore. Questo aspetto è fondamentale nel regolamento del calcio: un giocatore può cercare di colpire il pallone, ma se la sua azione porta a un contatto falloso con l’avversario, il fischio del rigore è ... (Terzotemponapoli.com)

Juve-Napoli - Calvarese : «C’è stato un errore EVIDENTE di Doveri - si capiva da QUESTA cosa» - Le parole di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sugli ultimi episodi che hanno fatto discutere in Serie A Gianpaolo Calvarese ha parlato a Tuttosport degli episodi arbitrali di Juve-Napoli in Serie A. IL COMMENTO – «Doveri fischia 23 falli in totale ma commette un errore sul retropassaggio di Olivera verso Caprile nel secondo tempo. (Calcionews24.com)