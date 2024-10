È Ferrari show ad Austin, Leclerc domina il GP USA e vince davanti a Sainz: Verstappen regola Norris (Di domenica 20 ottobre 2024) Doppietta Ferrari nel GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024: Charles Leclerc domina e vince la gara di Austin davantial compagno di squadra Carlos Sainz. Terzo Verstappen grazie ad una penalità comminata a Lando Norris. Fanpage.it - È Ferrari show ad Austin, Leclerc domina il GP USA e vince davanti a Sainz: Verstappen regola Norris Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Doppiettanel GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024: Charlesla gara dial compagno di squadra Carlos. Terzograzie ad una penalità comminata a Lando

Ordine d’arrivo F1 - GP USA 2024 : Leclerc vince ad Austin - la Ferrari firma una magica doppietta - 072 1 8 Nico HulkenbergHaas F1 Team +62. 558 1 13 Fernando AlonsoAston Martin 1 L 1 14 Yuki TsunodaRB 1 L 1 15 Lance StrollAston Martin 1 L 1 16 Alexander AlbonWilliams 1 L 2 17 Valtteri BottasKick Sauber 1 L 1 18 Esteban OconAlpine 1 L 2 19 Zhou GuanyuKick Sauber 1 L 2 20 Lewis HamiltonMercedes – – – – . (Oasport.it)

F1 GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - vittoria di Leclerc e doppietta Ferrari - Al termine di cinquantasei giri, Leclerc trova la vittoria, con Ferrari che festeggia una doppietta. Norris O. Albon V. La lotta si fa aggressiva, con Norris che spinge Verstappen fuori pista e viene penalizzato di cinque secondi. Tsunoda L. Perez N. Al momento della prima sosta, la McLaren acquista un nuovo ritmo, dettando il passo per alcuni giri prima di fermarsi per il cambio gomme. (Sportface.it)

Doppietta Ferrari nel GP di Austin - vittoria per Leclerc davanti a Sainz. Norris penalizzato scende quarto dietro a Verstappen - Leclerc vince il GP di Austin, secondo posto per Sainz mentre Norris è stato penalizzato di 5" per il sorpasso su Verstappen e perde la terza posizione a vantaggio dell'olandese della... (Ilmessaggero.it)