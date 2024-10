Douglas Luiz dà un pugno a Patric: l'episodio, la non decisione di Sacchi e Di Paolo e cosa può succedere verso Inter-Juventus (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuova partita e nuovo caso Douglas Luiz. Dopo aver concesso suo malgrado due rigori a Lipsia e Cagliari, il brasiliano ha commesso un`altra Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuova partita e nuovo caso. Dopo aver concesso suo malgrado due rigori a Lipsia e Cagliari, il brasiliano ha commesso un`altra

Douglas Luiz - il suo colpo violento a Patric poteva essere espulsione per condotta violenta (Corsport) - Douglas Luiz non gioca mai e quando entra, regala rigori agli avversari. Capita di essere maldestri, ma se capita due volte di fila la maldestrezza non è più soltanto un attimo di distrazione di chi è colto con la testa tra le nuvole. Di sicuro era almeno ammonizione, che non è arrivata a Douglas Luiz poi ammonito per un’imprudenza al 45’ st su Castrovilli. (Ilnapolista.it)

Thiago Motta controcorrente su Yildiz e Douglas Luiz : “Orgoglioso di questa Juve” - Secondo me ha fatto un’ottima partita, come il resto della squadra. it. Ripeto: partita complicata dio fronte a una grande squadra”. I ragazzi lo stanno facendo ogni giorno e sono orgoglioso di questo”. La Juventus conquista i tre punti nel finale contro la Lazio e ritrova il successo tra le mura dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta Vittoria sudata e tre ... (Calciomercato.it)

Fabiani esplode per il pugno di Douglas Luiz a Patric : “Dov’era il Var? La Juve non ha bisogno di questo per vincere” - Il direttore sportivo della Lazio critica aspramente in tv l'operato del Var. "Ma a Lissone cosa stavano facendo? Questi signori vanno fermati, si prendessero due mesi di riposo".Continua a leggere . (Fanpage.it)