Dopo il maltempo inizia la conta dei danni: «Colpiti i terreni appena seminati» (Di domenica 20 ottobre 2024) La pesante perturbazione che da giorni si abbatte sul Piacentino ha causato – oltre ai noti disagi alla viabilità - danni anche all’agricoltura con diversi campi – alcuni dei quali seminati - che si sono allagati, in particolar modo nella Bassa piacentina. Sono gli effetti dell’ennesima ondata di Ilpiacenza.it - Dopo il maltempo inizia la conta dei danni: «Colpiti i terreni appena seminati» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La pesante perturbazione che da giorni si abbatte sul Piacentino ha causato – oltre ai noti disagi alla viabilità -anche all’agricoltura con diversi campi – alcuni dei quali- che si sono allagati, in particolar modo nella Bassa piacentina. Sono gli effetti dell’ennesima ondata di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo nella Bassa, Coldiretti Piacenza “Danni a campi e fabbricati” - La pesante perturbazione che da giorni si abbatte sul Piacentino ha causato - oltre ai noti disagi alla viabilità - danni anche all’agricoltura con ... (piacenzasera.it)

Allagati terreni appena seminati nelle campagne della bassa reggiana - Iniziata questa mattina presto la conta dei danni nelle campagne reggiane colpite dalle rotture degli argini e dalle conseguenti inondazioni, al momento, concentrate principalmente nell’area compresa ... (nextstopreggio.it)

Allagamenti e frane, viabilità in sofferenza: situazione strade, bus e treni (20 ottobre) - Linee ferroviarie interrotte, forti criticità nel servizio di trasporto pubblico locale Tper, diverse le strade chiuse in tutta la provincia felsinea e in Regione. Il punto della situazione di questa ... (bolognatoday.it)