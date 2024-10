Disagi nei cieli del Nord-Ovest: radar guasti bloccano i voli fino a sera (Di domenica 20 ottobre 2024) Un’avaria ai radar di terra ha paralizzato i voli sopra l’Italia Nord-occidentale, causando il dirottamento di numerosi aerei verso altri aeroporti e Disagi per i passeggeri diretti a Milano (Malpensa e Linate), Torino, Bergamo e Genova. Secondo quanto riferito da Eurocontrol, l’agenzia europea che gestisce il traffico aereo nel continente, il problema persisterà fino almeno alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. Il guasto ai radar Il malfunzionamento si è verificato nel centro di controllo d’area di Milano, che sovrintende i movimenti aerei su Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e parte di Emilia-Romagna e Veneto. Il problema, a quanto pare, è legato al software dei radar, che ha causato il blocco del sistema principale. In questi casi, entra in funzione un sistema di riserva, ma con una significativa riduzione del traffico aereo del 65%. Thesocialpost.it - Disagi nei cieli del Nord-Ovest: radar guasti bloccano i voli fino a sera Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un’avaria aidi terra ha paralizzato isopra l’Italia-occidentale, causando il dirottamento di numerosi aerei verso altri aeroporti eper i passeggeri diretti a Milano (Malpensa e Linate), Torino, Bergamo e Genova. Secondo quanto riferito da Eurocontrol, l’agenzia europea che gestisce il traffico aereo nel continente, il problema persisteràalmeno alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. Il guasto aiIl malfunzionamento si è verificato nel centro di controllo d’area di Milano, che sovrintende i movimenti aerei su Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e parte di Emilia-Romagna e Veneto. Il problema, a quanto pare, è legato al software dei, che ha causato il blocco del sistema principale. In questi casi, entra in funzione un sistema di riserva, ma con una significativa riduzione del traffico aereo del 65%.

