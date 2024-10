Direttiva case green, oltre il 50% degli edifici in classe F e G: le Regioni peggiori (Di domenica 20 ottobre 2024) La Direttiva case green approvata dall’Unione europea impone traguardi impegnativi in merito all’efficientamento energetico degli edifici, soprattutto per un Paese come l’Italia in cui oltre la metà degli immobili ha più di 40 anni: su 25,7 milioni di abitazioni, 17,5 milioni (68%) risalgono a prima del 1980, mentre il 51,8% degli immobili si colloca nelle classi energetiche meno efficienti (F e G). È quanto risulta dal rapporto di Confartigianato sulla transizione green degli edifici presentato, insieme ad altri temi, in vista della Settimana per l’energia e la sostenibilità del 21-27 ottobre. Le Regioni Secondo lo studio di Confartigianato, il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1980 è concentrato in queste 5 Regioni: Lombardia – 2.973.768; Lazio – 1.782.175; Piemonte – 1.463.157; Campania – 1.452.17; Sicilia – 1.391.972. Quifinanza.it - Direttiva case green, oltre il 50% degli edifici in classe F e G: le Regioni peggiori Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laapprovata dall’Unione europea impone traguardi impegnativi in merito all’efficientamento energetico, soprattutto per un Paese come l’Italia in cuila metàimmobili ha più di 40 anni: su 25,7 milioni di abitazioni, 17,5 milioni (68%) risalgono a prima del 1980, mentre il 51,8%immobili si colloca nelle classi energetiche meno efficienti (F e G). È quanto risulta dal rapporto di Confartigianato sulla transizionepresentato, insieme ad altri temi, in vista della Settimana per l’energia e la sostenibilità del 21-27 ottobre. LeSecondo lo studio di Confartigianato, il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1980 è concentrato in queste 5: Lombardia – 2.973.768; Lazio – 1.782.175; Piemonte – 1.463.157; Campania – 1.452.17; Sicilia – 1.391.972.

