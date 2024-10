Diciottenne accoltellato in strada a Tor Bella Monaca (Di domenica 20 ottobre 2024) Ferito e sanguinante sul marciapiede. E' stato trovato così, da alcuni residenti, in via Ferdinando Quaglia, un 18enne algerino senza dimora. I fatti nella tarda serata di ieri, con diverse chiamate che hanno raggiunto il numero unico delle emergenze, tutte a segnalare un giovane ferito a Romatoday.it - Diciottenne accoltellato in strada a Tor Bella Monaca Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ferito e sanguinante sul marciapiede. E' stato trovato così, da alcuni residenti, in via Ferdinando Quaglia, un 18enne algerino senza dimora. I fatti nella tarda serata di ieri, con diverse chiamate che hanno raggiunto il numero unico delle emergenze, tutte a segnalare un giovane ferito a

