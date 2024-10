Gqitalia.it - Di cosa parla U.S Palmese, la nuova commedia dei Manetti Bros che vedremo nel 2025

(Di domenica 20 ottobre 2024) Con U.S., archiviato l’affaire Diabolik, tornano al genere che maneggiano meglio: la. Il film, presentato in anteprima alla 19^ Festa del Cinema di Roma, si infila nel solco di Song’e Napule e Ammore e malavita, anche se la musica non è così paradigmatica. Lo sono invece i personaggi al limite del grottesco e il calcio, fulcro della narrazione. Al centro c’è il personaggio Etienne Morville (Blaise Afonso), un calciatore francese di Serie A dal pessimo carattere. Un fuoriclasse che ha perso il baricentro da quando il gioco del calcio lo ha reso uno dei calciatori più pagati. L’ennesima squalifica conducono Etienne alla, la squadra di dilettanti di Palmi, città di 18mila anime della Calabria. Blaise Afonso in U.S.