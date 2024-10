Cuba al buio, le immagini del blackout sull’isola (Di domenica 20 ottobre 2024) Cuba è al buio per un blackout generale causato da un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande dell’isola. Il collasso dell’intero sistema di generazione e distribuzione dell’energia elettrica ha gettato nell’oscurità circa 10 milioni di abitanti. Il collasso del sistema elettrico Cubano è emblematico della situazione disperata dell’isola per la grave crisi economica che sta attraversando, la peggiore dagli anni ’90 e la fine dei sussidi da parte dell’allora alleato sovietico. Una delle grandi paure della popolazione è che il poco cibo nei frigoriferi e nei congelatori marcisca qualora l’elettricità non dovesse essere ripristinata rapidamente. Lapresse.it - Cuba al buio, le immagini del blackout sull’isola Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è alper ungenerale causato da un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande dell’isola. Il collasso dell’intero sistema di generazione e distribuzione dell’energia elettrica ha gettato nell’oscurità circa 10 milioni di abitanti. Il collasso del sistema elettricono è emblematico della situazione disperata dell’isola per la grave crisi economica che sta attraversando, la peggiore dagli anni ’90 e la fine dei sussidi da parte dell’allora alleato sovietico. Una delle grandi paure della popolazione è che il poco cibo nei frigoriferi e nei congelatori marcisca qualora l’elettricità non dovesse essere ripristinata rapidamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa sta succedendo a Cuba e cosa ha causato il blackout totale nell’isola : 10 milioni di persone al buio - Un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande di Cuba, ha causato un blackout totale nell'isola e circa 10 milioni di abitanti sono rimasti al buio. Continua a leggere . Le autorità stanno tentando di ripristinare la rete elettrica ma non si sa ancora quando la situazione tornerà alla normalità. (Fanpage.it)

Cuba - blackout totale : isola al buio per un guasto a centrale elettrica - Blackout totale a Cuba. Il sistema elettrico è completamente collassato a seguito della «disconnessione totale» della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras (Cte) a causa di un... (Ilmessaggero.it)

Cuba al buio - guasto elettrico centrale - Milioni di persone al buio. Lo riferisce il ministero cubano dell' Energia e delle Miniere informando che il fatto è avvenuto in mattinata. . Chiuse le scuole e anche le industrie non essenziali e dipendenti pubblici mandati a casa. "La compagnia statale Union Elettrica",viene aggiunto, "lavora per un rapido ristabilimento del servizio". (Televideo.rai.it)