Crisi degli infortuni nel calcio | Beppe Marotta chiede un calendario meno intenso per i giocatori

Il tema degli infortuni nel calcio professionistico è diventato sempre più attuale, soprattutto alla luce del fitto calendario di competizioni a cui i calciatori sono sottoposti. La pressione e lo stress fisico derivanti dalle numerose partite stanno influenzando le prestazioni e la salute dei giocatori. Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha recentemente condiviso la sua visione sulla questione, sottolineando la necessità di rivedere la struttura del calendario sportivo. La precarietà fisica dei giocatori In un'intervista rilasciata a Dazn, Marotta ha evidenziato che i tanti infortuni che si registrano nelle squadre siano sintomo di una difficoltà generale dei giocatori a gestire l'enorme carico fisico a cui sono sottoposti.

